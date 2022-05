Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 19.05.2022 16:22:00 Uhr 2,8 Prozent auf 62,92 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 61,99 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,03 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.398.462 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 19,23 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 15,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,44 EUR an.

Am 27.04.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,02 Prozent auf 34.858,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.017,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,53 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Tesla legt Pläne zu Markteintritt in Indien auf Eis

Daimler Truck-Aktie mit Kurssprung: Daimler Truck macht mehr Umsatz als erwartet

Mercedes-Benz-Aktie gewinnt: Mercedes baut Partnerschaft mit US-Batteriespezialisten aus

