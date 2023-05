Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag im Plus

Um 15:52 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 71,72 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,75 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 70,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.741.462 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,92 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 5,86 Prozent Luft nach oben. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,91 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,26 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,63 Prozent auf 37.516,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,74 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com