Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag fester

Die Aktie notierte um 19.07.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 54,41 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 54,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,62 EUR. Bisher wurden heute 478.204 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 8,41 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 86,93 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022 vor. In Sachen EPS wurden 3,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,36 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,02 Prozent zurück. Hier wurden 34.858,00 EUR gegenüber 41.017,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 26.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 11,21 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

