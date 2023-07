Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Mittwochnachmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 71,74 EUR ab.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 71,74 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 71,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,69 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 952.401 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 6,08 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 91,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 EUR gegenüber 3,26 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 37.516,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.858,00 EUR umgesetzt.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,80 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

