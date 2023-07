Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 72,73 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 72,73 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,79 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,69 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 69.697 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 4,63 Prozent zulegen. Am 12.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 91,36 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent auf 37.516,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.858,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,80 EUR je Aktie belaufen.

