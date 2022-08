Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,9 Prozent auf 59,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 59,71 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74.022 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (50,19 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 19,15 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 85,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,20 Prozent auf 36.440,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43.482,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 11,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com