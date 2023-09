Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 66,69 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 66,69 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 66,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 49.493 Stück.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 14,11 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 50,65 EUR fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 24,05 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 90,45 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.241,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 36.440,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 13,46 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

