Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag höher

Um 12:22 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 57,92 EUR. Bei 58,17 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 57,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 592.842 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,65 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (50,19 EUR). Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 15,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,33 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,81 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36.440,00 EUR im Vergleich zu 43.482,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

