Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteuert sich am Mittwochnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,4 Prozent auf 57,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,17 EUR. Bei 57,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 922.001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 26,39 Prozent niedriger. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,25 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 83,33 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36.440,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 43.482,00 EUR umgesetzt worden.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,76 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie gewinnt: Barclays belässt Mercedes-Benz auf 'Overweight'

Daimler Truck-Aktie steigt: Daimler Truck ist Kooperation mit Gehring bei Elektromotoren eingegangen

EU-Automarkt bleibt schwierig

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com