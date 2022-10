Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag auf grünem Terrain

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 57,43 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 57,86 EUR zu. Mit einem Wert von 57,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 78.476 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (50,19 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,33 EUR.

Am 27.07.2022 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36.440,00 EUR im Vergleich zu 43.482,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2022 terminiert. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,76 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie gewinnt: Barclays belässt Mercedes-Benz auf 'Overweight'

Daimler Truck-Aktie steigt: Daimler Truck ist Kooperation mit Gehring bei Elektromotoren eingegangen

EU-Automarkt bleibt schwierig

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com