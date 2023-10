Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Donnerstagmittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 63,61 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,9 Prozent auf 63,61 EUR ab. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,58 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 972.130 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. 19,64 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.10.2022 bei 56,08 EUR. Mit Abgaben von 11,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,18 EUR.

Am 27.07.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.241,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,06 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

