Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 63,56 EUR.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 63,56 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 63,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,46 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.397 Stück gehandelt.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 19,73 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2022 Kursverluste bis auf 56,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 11,77 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 90,18 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. In Sachen EPS wurden 3,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,91 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 38.241,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,06 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

