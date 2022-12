Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,3 Prozent auf 62,86 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 63,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 614.209 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 19,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 25,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,91 Prozent auf 37.716,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.083,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 15.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,62 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

