Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 63,41 EUR nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 63,41 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 63,15 EUR. Bei 63,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 722.459 Stück.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 20,01 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 15,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,33 EUR.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 3,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,66 EUR je Aktie eingenommen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.200,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,90 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

