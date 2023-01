Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag im Aufwind

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 65,77 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 66,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 66,04 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.241.071 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 15,57 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,04 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,25 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37.716,00 EUR – eine Minderung von 5,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 40.083,00 EUR eingefahren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 12,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

EU-Automarkt schwächelte 2022: Pkw-Neuzulassungen so niedrig wie seit fast 30 Jahren nicht

Elon Musk warnt: Lucid wird nicht mehr lange überleben

Tesla-Alternativen NIO, VW, Mercedes Benz & Co: Diese Neuheiten kommen 2023 auf den deutschen E-Auto-Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com