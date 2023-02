Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Montagvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 74,97 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,15 EUR aus. Bei 75,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 111.122 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,45 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (50,19 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 49,37 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 82,83 EUR.

Am 17.02.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41.003,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 40.083,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 präsentieren. Am 26.04.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,83 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

