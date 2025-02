Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 60,75 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 60,75 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,87 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.215.448 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,49 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 50,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 16,46 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,35 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,90 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 25.10.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 3,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34,53 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,20 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 9,75 EUR im Jahr 2024 aus.

