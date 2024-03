Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag südwärts

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 73,71 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 73,71 EUR abwärts. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 73,42 EUR nach. Bei 74,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 737.882 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 17.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,08 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Abschläge von 25,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,93 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 91,40 EUR angegeben.

Am 22.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,72 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 40.261,00 EUR, gegenüber 41.003,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Tesla-Zulieferer CATL übertrifft Gewinnerwartungen - CATL-Aktie mit Kurssprung

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen