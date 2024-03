Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Vormittag ab

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 73,81 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 73,81 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 73,77 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,05 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 37.129 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 17.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Abschläge von 25,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,93 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 91,40 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,72 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.003,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 25.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,72 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

