Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit Kurseinbußen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,6 Prozent auf 68,75 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,38 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.466.845 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 75,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 36,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 88,92 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023. Das EPS belief sich auf 3,72 EUR gegenüber 11,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41.003,00 EUR – eine Minderung von 5,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 43.389,00 EUR eingefahren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 26.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,19 EUR im Jahr 2023 aus.

