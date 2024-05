Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 67,92 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 67,92 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 67,81 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,51 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 786.759 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Mit einem Zuwachs von 14,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 18,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,97 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 94,22 EUR.

Am 30.04.2024 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,69 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,38 Prozent auf 35,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,52 Mrd. EUR gelegen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,74 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

