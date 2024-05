Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 67,30 EUR nach.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 67,30 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,19 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.907.968 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 markierte das Papier bei 77,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,08 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 18,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,97 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 94,22 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,86 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,69 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 35,87 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,74 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

