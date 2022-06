Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag tiefer

Um 20.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 61,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 61,59 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.694 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,92 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,67 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Abschläge von 12,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 88,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022. Es stand ein EPS von 3,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 34.858,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41.017,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 26.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 11,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

