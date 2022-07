Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 20.07.2022 12:22:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 56,30 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,62 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,16 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 682.716 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,17 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 86,93 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.858,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.017,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,21 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

