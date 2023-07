Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 71,66 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 71,66 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 71,27 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 486.609 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 6,20 Prozent zulegen. Am 12.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,32 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 91,36 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 EUR gegenüber 3,26 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37.516,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.858,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 24.07.2024.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

