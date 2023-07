Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 71,71 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 71,71 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 71,27 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 865.784 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 12.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,36 EUR an.

Am 28.04.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,69 EUR, nach 3,26 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 37.516,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.858,00 EUR umgesetzt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 12,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

