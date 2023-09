Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 68,50 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 68,50 EUR zu. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,53 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.290.879 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 76,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,65 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 26,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,45 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Das EPS belief sich auf 3,34 EUR gegenüber 2,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36.440,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38.241,00 EUR ausgewiesen.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,10 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

