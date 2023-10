Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 62,40 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 62,40 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 604.885 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,96 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,08 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 11,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,18 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,91 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.241,00 EUR – ein Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36.440,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,10 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

