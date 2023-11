Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 58,85 EUR. Bei 59,08 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 58,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 962.075 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 29,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,41 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,50 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,86 EUR fest.

