Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 63,23 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 63,23 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,92 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,05 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,37 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 428.881 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 20,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,89 Prozent.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 80,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,66 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

