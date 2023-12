Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 63,04 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 63,04 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 62,91 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,37 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 812.528 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 20,72 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,63 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,90 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

