Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag schwächer

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:06 Uhr um 1,5 Prozent auf 73,74 EUR nach. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,62 EUR ab. Bei 74,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 620.264 Stück gehandelt.

Am 21.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,07 EUR an. Mit einem Zuwachs von 4,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2022 Kursverluste bis auf 50,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 46,92 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 83,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 41.003,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,30 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.04.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie freundlich: DZ Bank und RBC zuversichtlich für Mercedes-Benz

Mercedes-Benz-Aktie gesucht: Mercedes steigert Gewinn deutlich - Milliardenschwerer Aktienrückkauf angekündigt

Mercedes-Benz-Aktie wenig bewegt: Stefan Pierer soll neues Aufsichtsratsmitglied werden -Jungo Brüngger-Vertrag wird verlängert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com