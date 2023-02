Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag billiger

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 04:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 74,44 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 73,62 EUR nach. Bei 74,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 998.241 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,07 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,41 Prozent hinzugewinnen. Am 14.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 48,32 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 83,33 EUR angegeben.

Am 17.02.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 41.003,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.083,00 EUR umgesetzt.

Am 28.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 26.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,89 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com