Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 67,56 EUR zu.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 67,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 67,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,57 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 96.809 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 11,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,08 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 18,47 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,19 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,70 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 37.200,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.003,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 25.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,02 EUR fest.

