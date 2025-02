Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 59,47 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 59,47 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 59,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 74.904 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 77,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 30,23 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 50,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,66 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,35 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 66,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 34,53 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 24.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,75 EUR je Aktie belaufen.

