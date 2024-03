Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteidigt am Mittag Tendenz

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 73,80 EUR zeigte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 73,80 EUR. Bei 74,52 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 73,78 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 74,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 676.166 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 76,10 EUR markierte der Titel am 17.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,12 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 55,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 33,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,93 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 91,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vor. Das EPS lag bei 2,99 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,72 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.003,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 25.04.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,72 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

