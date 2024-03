Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 73,60 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 73,60 EUR. Bei 73,04 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 74,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.268.937 Aktien.

Am 17.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,40 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Abschläge von 25,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,93 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,40 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,72 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.261,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.003,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

