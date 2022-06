Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Mittag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 21.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 64,27 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 64,47 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 695.137 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 54,67 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 88,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022 vor. In Sachen EPS wurden 3,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,36 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41.017,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34.858,00 EUR.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Steuernachlass aufgefressen: Diesel wieder teurer als vor Steuersenkung

Tesla & Co.: Die schnellsten E-Autos 2021

BMW-Aktie, Mercedes-Aktie & Co. gesucht: Chinesische Konjunktursignale treiben Auto-Aktien an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com