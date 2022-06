Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 21.06.2022 09:22:00 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 63,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 63,38 EUR. Mit einem Wert von 63,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 66.932 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei einem Wert von 54,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 88,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022 vor. Das EPS belief sich auf 3,26 EUR gegenüber 3,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34.858,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 41.017,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 11,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

