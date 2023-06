Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Mittag vor

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 75,25 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 75,59 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 347.190 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 1,13 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 15.07.2022 auf bis zu 50,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,91 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 EUR gegenüber 3,26 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.516,00 EUR – ein Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34.858,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 24.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

