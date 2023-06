Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag im Minus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 74,34 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 74,19 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,31 EUR. Bisher wurden heute 1.046.504 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 90,91 EUR.

Am 28.04.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 EUR gegenüber 3,26 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 37.516,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 24.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,73 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

