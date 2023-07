Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 71,27 EUR.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 71,27 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 70,45 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 724.147 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,78 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,65 EUR am 12.10.2022. Abschläge von 28,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,36 EUR aus.

Am 28.04.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 37.516,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.858,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 24.07.2024.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,80 EUR je Aktie.

