Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 71,17 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 71,17 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 70,45 EUR ein. Bei 70,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.576.527 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 6,93 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 50,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 91,36 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,26 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,63 Prozent auf 37.516,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 27.07.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.07.2024.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,80 EUR je Aktie.

