Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag nordwärts

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 67,49 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 67,49 EUR. Bei 67,83 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 66,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 765.649 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 76,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 12,76 Prozent wieder erreichen. Am 12.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 24,95 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 91,00 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 27.07.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38.241,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.440,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,05 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie verliert: Mercedes ruft in China Hunderttausende Autos zurück

E-Auto-Batterie von CATL soll 400 Kilometer Reichweite in zehn Minuten bringen

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eingebracht