Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Vormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 67,13 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 67,13 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 67,13 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 37.488 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,36 Prozent. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,65 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 32,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 91,00 EUR.

Am 27.07.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,91 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 38.241,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36.440,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,05 EUR je Aktie.

