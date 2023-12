Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 62,74 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 62,74 EUR ab. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 62,08 EUR. Bei 62,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 761.452 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,29 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 12,21 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 80,33 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,44 EUR, nach 3,66 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 37.200,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Am 13.02.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,90 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht letztendlich Gewinne

Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter