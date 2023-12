Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 62,24 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 62,24 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 62,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 106.890 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,27 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 11,50 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 80,33 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,66 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,90 EUR im Jahr 2023 aus.

