Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag höher

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 59,28 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 59,28 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 60,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,41 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.031.570 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 22,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 55,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,09 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,78 EUR.

Am 26.10.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,66 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,37 Prozent zurück. Hier wurden 37.200,00 EUR gegenüber 37.716,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 13.02.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

