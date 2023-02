Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Mittag nach

Die Aktie verlor um 12:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 73,99 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 73,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,17 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 484.955 Stück gehandelt.

Am 20.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 47,42 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 83,33 EUR.

Am 17.02.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41.003,00 EUR umgesetzt, gegenüber 40.083,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.04.2023 terminiert. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 26.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 11,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

