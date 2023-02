Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Nachmittag

Um 04:06 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 73,75 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 73,47 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 940.342 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2023 bei 75,55 EUR. Gewinne von 2,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 vor. Das EPS belief sich auf 3,72 EUR gegenüber 1,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 41.003,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.083,00 EUR umsetzen können.

Am 28.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 26.04.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 11,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

